وزيرة الصحة تشارك في تحدي "الأيدي النظيفة".. وتدعو الشعب لخوضه (فيديو)
كتب- أحمد جمعة:
شاركت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، اليوم الأحد، في تحدي "الأيدي النظيفة"، الذي أطلقته منظمة الصحة العالمية.
وخاضت وزيرة الصحة، التحدي بعد دعوة من المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم، ونشرت فيديو عبر حسابها الخاص على موقع تويتر، يوثق غسل يديها.
وتحدي "الأيدي الآمنة" هو تحدي أطلقته منظمة الصحة العالمية، عبر وسائل التواصل الاجتماعي لحث الأشخاص على غسل أيديهم باستمرار للوقاية من الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".
وقالت وزيرة الصحة: "شكرا د. تيدروس لترشيحي.. تم قبول تحدي الأيدي النظيفة".
وأضافت: "وأنا بتحدى بالشعب المصري لنشر الرسالة بين أسرنا وأهالينا".
Thank you @DrTedros for nominating me,#SafeHands challenge accepted!— Dr Hala Zayed (@DrHalaZayed1) April 26, 2020
Join the challenge and promote a simple precaution to protect yourself and the world 🌎
Follow the @WHO
guidelines, wash your hands 💦 https://t.co/cNP5JEgctH pic.twitter.com/rGWnBCE3Kz
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