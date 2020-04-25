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​محافظة القاهرة: تعقيم سوق إيديال في الشرابية

06:11 م السبت 25 أبريل 2020
​محافظة القاهرة: تعقيم سوق إيديال في الشرابية

اللواء خالد عبدالعال

كتب- محمد نصار:

أجرت الأجهزة التنفيذية بمحافظة القاهرة تحت إشراف مديرية الصحة عمليات تطهير وتعقيم سوق إيديال بالشرابية.

كما تم إعادة تنظيم السوق بمعاونة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، لإيجاد مساحات بين الباعة حرصًا على سلامتهم وسلامة المترددين عليهم.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات اللواء خالد عبدالعال بضرورة استمرار وتكثيف الحملات اليومية بالتعاون مع كافة الجهات المعنية لتطهير وتعقيم الشوارع والميادين والمنشآت العامة وواجهات المحال وأماكن الانتظار وأماكن التجمعات والأسواق بصفة دورية في إطار التدابير والإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا والحد من انتشاره.

خالد عبدالعال الشرابية تعقيم سوق إيديال فيروس كورونا

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