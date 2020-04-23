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المجلس كله هيتقفل.. رئيس "خطة النواب" يحذر الأعضاء من الإصابة بكورونا

06:58 م الخميس 23 أبريل 2020
المجلس كله هيتقفل.. رئيس "خطة النواب" يحذر الأعضاء من الإصابة بكورونا

مجلس النواب

كتب- أحمد علي:

حذر النائب حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة، أعضاء اللجنة من طول مدة الاجتماع لمناقشة قانون الضريبة الموحد قائلا: "وجودنا هنا لفترات طويلة يجعلنا عرضة للإصابة، ولو واحد اتصاب المجلس كله هيتقفل".

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الخميس، لاستكمال مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد،

وطالب رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أعضاء اللجنة باختصار وقت الكلمة لضمان عدم البقاء داخل قاعة الاجتماع وقتا أطول، قائلا:"نجتمع في ظروف غاية في الاستثنائية والغرابة، وأدعوكم لاختصار الوقت لأننا عرضة للإصابة رغم كل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي نتخذها، وطول وقت الاجتماع يزيد من فرص الإصابة بالفيروس".

يذكر أن اللجنة عقدت اجتماعين لمناقشة مشروع القانون، الأول كانت جلسة استماع للمراجعين والمحاسبين لعرض ملاحظاتهم على مشروع القانون، وناقشت مواد الإصدار وتم تأجيل البت فى نص المادة الخامسة منها والتي تنص على إلغاء بعض مواد القوانين الأخرى، وتم حذف المادة الرابعة من مواد الإصدار.

مجلس النواب فيروس كورونا إحنا أقوي من كورونا قانون الضريبة الموحد

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