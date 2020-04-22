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"مش هنبطل شغل".. ننشر أبرز 15 تصريحًا للرئيس السيسي اليوم

11:50 م الأربعاء 22 أبريل 2020
"مش هنبطل شغل".. ننشر أبرز 15 تصريحًا للرئيس السيسي اليوم

الرئيس عبد الفتاح السيسي

كتب- يوسف عفيفي:

افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، عددًا من المشروعات القومية أبرزها مشروع محطة المعالجة في المحسمة بالإسماعيلية.

وتحدث السيسي على هامش الافتتاح في كثير من القضايا يرصدها مصراوي كالتالي:

- إجراءات أكثر قسوة إذا تطورت أوضاع كورونا.

- مش هنبطل شغل والدولة بتخش بكتفها لتمهيد المشروعات أمام المستثمرين.

- أوجه شكري للعاملين بالصحة وأتمنى من الله أن يحفظكم.

- مسح طبي لفيرس سي لـ70 مليون مواطن ومبادرات الصحة لن تتوقف.

- في مقال اتكلم عن سينا والكلام اللي اتقال عن سيناء مقدر.

- جاتلي شكوى من العمل بكوبري العروبة ليلًا.. قلت لهم الدق في دماغي.

- أنفاق سيناء حلم تحقق بأيادِ مصرية.

- أنفقنا 600 مليار جنيه في سيناء والعوائد أمن قومي.

- معلش الشهر ده.. للناس اللي متعدة تصلي التراويح في المسجد.

- معدلات فيها كرم ربنا.. عارفين 40 كوبري يعني كام فلوس.

- مستعدين نخلص قد مشروعات سيناء 100 مرة وادعو رجال الأعمال والمستثمرين للمشاركة في سيناء.

- تسجيل قاعدة بيانات للمزارعين وسيناء أولوية.

- وضع برنامج قومي للاستزراع السمكي في بحيرة المنزلة.

- رخصة العقارات عقد مع الدولة.. والمصريون في رقبتنا

- متأخر ليه في شرق القاهرة "لرئيس الهيئة الهندسية".

السيسي محطة المعالجة في المحسمة الإسماعيلية فيروس كورونا

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