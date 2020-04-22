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الأزهر يدعو لمكافحة التلوث البيئي والحفاظ على الأرض نقية صالحة

10:24 م الأربعاء 22 أبريل 2020
الأزهر يدعو لمكافحة التلوث البيئي والحفاظ على الأرض نقية صالحة

فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر

كتب- محمود مصطفى:

دعا الأزهر الشريف دول العالم ومنظماته الكبرى، في يوم الأرض العالمي، إلى مزيد من الاهتمام بكل ما من شأنه الحفاظ على كوكب الأرض، وتوفير كل السبل لمنع ما يلحق به الضرر والأذى، خاصة في ظل ما يمر به من أوبئة وحرائق وكوارث مدمرة، هي من دون شك نتاج للتغيرات المناخية الناجمة عن ارتفاع نسب التلوث بشكل غير مسبوق.

وأكد الأزهر، في بيان، اليوم الأربعاء، أن الله تعالى قد أعطانا أسباب العلم والتقدم لتكون سببًا في النهوض بالإنسان وتساعده على العيش في بيئة صحية خالية من الأمراض والملوثات، والاستفادة المثلى من خيراتها الظاهرة والباطنة، وعدم إلحاق الضرر بالأرض التي وهبنا الله إياها نظيفة نقية صالحة للحياة، والابتعاد عن كل الممارسات الخاطئة التي تضر بها وتؤثر بطبيعة الحال على حياة البشر.

وناشد الأزهر، جميع المنظمات الدولية والمؤسسات البيئية ودول العالم بضرورة العمل بكل جد على تقليل الانبعاثات الكربونية وغيرها من الملوثات البيئية، عبر دعم مشروعات الطاقة النظيفة والمتجددة، والسعي للحفاظ على كوكبنا الغالي سليما نقيا خاليا من التلوث والأمراض، سائلا الله ـتعالى ـ أن يديم علينا نعمه ظاهرة وباطنة وأن يحفظ كوكبنا وعالمنا من كل مكروه وسوء.​

الأزهر الشريف مكافحة التلوث البيئي فيروس كورونا التغيرات المناخية

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