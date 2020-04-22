"ضبط الإعلام الرياضي" توصي بمناشدة الوسائل الإعلامية الالتزام بالضوابط المهنية وعدم إثارة التعصب والفتن
كتب- مصطفى علي:
اجتمت لجنة ضبط الأداء الرياضى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام باستخدام تقنية الاتصال الرقمي، وأوصت اللجنة بمناشدة كافة وسائل الإعلام المطبوعة والمسموعة والمرئية والإلكترونية بالإلتزام بالضوابط المهنية الصادرة عن المجلس والقيم الأخلاقية وعدم إثارة التعصب والفتن أو الإساءة إلى الرموز الرياضية.
وأهابت اللجنة بكافة الوسائل، بحسب بيان، الدعوة لمبادرة تجمع الرياضيين بكافة الأنشطة والانتماءات الرياضية لمواجهة الآثار السلبية الناتجة عن أزمة انتشار فيروس كورونا وتشيد اللجنة بالمبادرات التي دعا إليها بعض لاعبي الناديين الأهلى والزمالك في هذا الشأن.
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