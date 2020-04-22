أكثر الكلمات إنتشاراً

انهيار النفط الأمريكي شم النسيم فيروس كورونا مسلسلات رمضان حظر التجوال رمضان 2020 إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب الطقس

"ضبط الإعلام الرياضي" توصي بمناشدة الوسائل الإعلامية الالتزام بالضوابط المهنية وعدم إثارة التعصب والفتن

03:51 م الأربعاء 22 أبريل 2020
"ضبط الإعلام الرياضي" توصي بمناشدة الوسائل الإعلامية الالتزام بالضوابط المهنية وعدم إثارة التعصب والفتن

مكرم محمد أحمد رئيس الأعلى للإعلام

كتب- مصطفى علي:

اجتمت لجنة ضبط الأداء الرياضى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام باستخدام تقنية الاتصال الرقمي، وأوصت اللجنة بمناشدة كافة وسائل الإعلام المطبوعة والمسموعة والمرئية والإلكترونية بالإلتزام بالضوابط المهنية الصادرة عن المجلس والقيم الأخلاقية وعدم إثارة التعصب والفتن أو الإساءة إلى الرموز الرياضية.

وأهابت اللجنة بكافة الوسائل، بحسب بيان، الدعوة لمبادرة تجمع الرياضيين بكافة الأنشطة والانتماءات الرياضية لمواجهة الآثار السلبية الناتجة عن أزمة انتشار فيروس كورونا وتشيد اللجنة بالمبادرات التي دعا إليها بعض لاعبي الناديين الأهلى والزمالك في هذا الشأن.

التعصب الإعلام الرياضي الأعلى للإعلام

الخبر التالى:

السيسي: "جات لي شكوى من العمل بكوبري العروبة ليلا".. قلت لهم: "الدق في دماغي"

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 3490

    عدد المصابين

  • 870

    عدد المتعافين

  • 264

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 2531804

    عدد المصابين

  • 659732

    عدد المتعافين

  • 174336

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:"الدق شغال في دماغي".. السيسي ردا على شكوى من أعمال إنشاء كوبري العروبة ليلا