المترو يواصل أعمال التعقيم والتطهير للقطارات والمحطات لمواجهة "كورونا"
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كتب- أسامة علي:
واصلت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، أعمال التطهير والتعقيم للمحطات والقطارات، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
وأطلقت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، بحسب بيان، حملة للتوعية بفيروس كورونا، من خلال بث رسائل توعية عبر الاذاعة الداخلية بالمحطات عن فيروس كورونا وأعراضه وطرق الوقاية منه، مع التأكيد على العاملين المتعاملين مع الجمهور والقائمين بالتطهير والتعقيم ارتداء الكمامات باستمرار.
وطالب وزير النقل، قيادات شركة المترو بتوزيع كمامة على كل راكب لا يرتدي كمامة للوقاية ضد كورونا.
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