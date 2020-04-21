رئيس البرلمان يرتدي الكمامة قبل الجلسة العامة ضمن إجراءات مواجهة كورونا
كتب - أحمد علي:
حرص الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، على اتباع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، وظهر قبيل دخوله قاعة البرلمان، لرئاسة الجلسة العامة، مرتديا الكمامة .
وحرصت الأمانة العامة لمجلس النواب، على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة فيروس كورونا، تزامنا مع انعقاد الجلسة العامة للبرلمان، بعد انقطاع دام قرابة 42 يوما بسبب الفيروس.
وعلى أبواب البرلمان تواجد مجموعة من الأطباء لقياس درجات الحرارة لكل رواد المجلس، فضلا عن توزيع كمامات ومطهرات، بالإضافة إلى ممر التعقيم.
ووضعت الأمانة العامة بعض الإجراءات الأخرى مراعاة التباعد الاجتماعي بين الأعضاء أثناء الجلسة العامة، فضلا عن توفير كافة مواد التعقيم اللازمة، ومنح أجازة لبعض العاملين بما لا يؤثر على سير العمل، فضلا عن تركيب ممرات تعقيم أمس.
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