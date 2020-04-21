بالتفاصيل والرابط.. الأوقاف تعلن عن وحدات سكنية للعاملين بالوزارة

كتب - محمود مصطفى:

أعلن وزارة الأوقاف بالتنسيق مع وزارة الإسكان والمرافق وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، توفير وحدات سكنية للعاملين بالوزارة بكافة محافظات الجمهورية في مشروعات الإسكان المتوسط للوحدات الشاغرة بالأماكن التالية :ـــ

1. ( دار مصر) بمدن ( بــدر ــ السادات ــ 15 مايــو ) بمساحات ( 100 ، 115 ، 130 ، 140 ، 150 ) م2 .

2. ( سكن مصر ) بمدينة غرب أسيوط بمساحات ( 106 حتى 118 ) م2 .

3. ( جنـة ) بمدن ( ملوي ــ المنصورة الجديدة ــ دمياط الجديدة ) بمساحات ( 100 ، 115 ، 130 ، 140 ، 150 ) م2

وأوضحت وزارة الأوقاف، في بيان لها الثلاثاء، أنه يتم سداد قيمة الوحدة طبقا للنظام التالي :

ـ سداد ( 40% ) من قيمة كل وحدة قبل الاستلام بخلاف ( 1% ) مصاريف إدارية، ( 0,5%) مجلس أمناء و ( 5% ) وديعة الصيانة ( من إجمالي قيمة الوحدة)، ويجوز سداد باقي أقساط الوحدة ربع سنوي لمدة ثلاث سن وات بدون فوائد أو على ( خمس ــ سبع ) سنوات محملة بالأعباء على الرصيد المدين فيما يزيد عن الثلاث سنوات تعادل سعر الفائدة المعلنة في البنك المركزي المصري وقت السداد بالإضافة إلى ( 2% ) + ( 0,5% ) مصاريف تحصيل، ويستحق القسط الأول بعد ( 3 ) شهور من تاريخ استلام الوحدة، مع التزام العضو باستلام الوحدة وفقًا لإخطار الوزارة بمواعيد الاستلام وتقديم شيكات آجلة بقيمة الأقساط قبل الاستلام.

وأشارت الوزارة، إلى أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ستحدد قيمة سعر المتر المربع من الوحدات السكنية من خلال اللجنة المختصة بالتسعير فور الموافقة على التخصيص وليس قبل تقديم الطلب.

وأشارت إلى أن آخر متوسط قيمة سبق تحديدها لمشروع ( دار مصر ) عام 2019م للمتر بمدينة بدر بواقع ( 5900جنيه /م2 )، ولمشروع ( جنة ) بمدينة دمياط الجديدة بواقع ( 9080جنيه /م2.

وطالبت وزارة الأوقاف، العاملين بها الراغبين في الانتفاع بوحدة سكنية ( دار مصر ــ سكن مصر ــ جنة ) التقدم على الموقع الإلكتروني للوزارة، عببر الرابط التالي:اضغط هنا