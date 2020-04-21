"القوى العاملة": إغلاق 19 منشأة 14 يومًا وتوقف اثنتين مؤقتًا بسبب "كورونا"

كتب- يوسف عفيفي:

أفادت وزارة القوى العاملة أنها قامت بتفتيش ومتابعة 3375 مصنعًا وشركة ومنشأة ومدى التزامها بالإجراءات الاحترازية على مستوى المحافظات، خلال الفترة من 30 مارس حتى 19 أبريل الجاري، وأفاد تقرير أنه تم الغلق الاحترازي لـ19 منشأة لمدة 14 يومًا، ووقف مؤقت لمنشأتين؛ حفاظًا على سلامة العاملين فيها من فيروس كورونا.

وقال بيان صادر عن الوزارة اليوم الثلاثاء، إن محمد سعفان وزير القوى العاملة، قام بمتابعة الإجراءات الاحترازية المطبقة من قِبَل المصانع والشركات والمنشآت لحماية العمالة، من خلال غرفة العمليات الدائمة والمشكلة بديوان عام الوزارة وجميع مديريات القوى العاملة على مستوى الجمهورية.

وأوضح بيان الوزارة أن مافظة الشرقية قامت بالتفتيش على 316 منشأة، والجيزة 268 منشأة، والبحيرة 242 منشأة، والقليوبية 213، وسوهاج 211 منشأة، والإسكندرية 208 منشآت، ودمياط 178 منشأة، والدقهلية 164 منشأة، وجنوب سيناء 160 منشأة، والغربية 152 منشأة، والمنيا 137 منشأة، وكفر الشيخ 132 منشأة، وأسيوط 117 منشأة، وأسوان 106 منشآت، والقاهرة 103 منشآت، وباقي المحافظات أقل من ذلك؛ لتصل في السويس إلى 38 منشأة.

وأظهرت التقارير أيضًا، وفق البيات، قيام 93 منشأة بالعمل بنظام التناوب بين العاملين بعضهم البعض؛ لتخفيف تجمعات العمال، وغلق احترازي لـ19 منشأة لمدة 14 يومًا، ووقف مؤقت لمنشأتين؛ حفاظًا على سلامة العاملين فيها من فيروس كورونا.

وقال وزير القوى العاملة للمسؤولين عن غرفة العمليات الدائمة، والمشكلة بجميع مديريات القوى العاملة: "يجب أن نعمل من أجل التغلب على تلك الأزمة، باعتبارها وضعا استثنائيا، والتعامل مع أية مشكلة فور حدوثها، ما يحتاج من الجميع العمل بمنظومة الفرد الواحد؛ للمحافظة على رونق الصورة ونظافتها ببذل الجهد أضعاف الأضعاف عما سبق لوضع الآليات اللازمة لتخطي تلك الأزمة".

وتابع سعفان: "الجدول الزمني المحدد للتطهير والتعقيم داخل الوزارة ومديرياتها، وتحديد الكميات المطلوبة وحصرها وتوفيرها؛ بحيث يكون التعقيم والرش كل 48 ساعة، منعًا لأي تداعيات قد تؤثر على العاملين والمواطنين".