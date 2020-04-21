بعد اكتشاف مصاب بـ"كورونا".. برلماني يطالب بالإغلاق المؤقت لسلسلة كارفور

كتبت - ميرا إبراهيم:

طالب المهندس أمين مسعود عضو مجلس النواب وعضو هيئة مكتب حزب "مستقبل وطن"، بإغلاق مؤقت لسلسلة كارفور أو تنظيم الدخول وعملية الشراء داخله للحد من انتشار فيروس كورونا، خاصة بعد إعلان إدارة سلسلة كارفور مصر عن إصابة إحد موظفيها في "داندى مول" بفيروس كورونا المستجد بعد مكوثه في الحجر الصحى المنزلي منذ 9 أبريل ويجرى تقديم الرعاية الطبية له من قبل السلطات الصحية المختصة.

وأشاد " مسعود "، في بيان اليوم الثلاثاء بحرص إدارة كارفور على إجراء عمليات تعقيم وتطهير شاملة للمتجر مرتين حفاظًا على صحة العاملين والعملاء ووضع فريق العمل المخالط للمصاب بفيروس كورونا في الحجر المنزلي، محذرًا من التزاحم الشديد داخل كارفور وعدم اتخاذ الإجراءات والتدابير للحد من سلبيات انتشار فيروس كورونا.