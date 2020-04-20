"التموين": صرف 90 % من مقررات شهر أبريل للمواطنين

كتب- محمد سامي:

قالت الشركة القابضة للصناعات الغذائية والشركات التابعة لها، إنه واصلت صرف السلع التموينية لمقررات شهر أبريل، لجميع البدالين ومنافذ جمعيتي وفقًا للجدوال التي تم إقرارها في بداية الشهر ضمن الإجراءات الاحترازيه للحد من فيروس كورونا المستجد، ومنع زحام البدالين في مخازن الشركات بالمحافظات.

وأضافت الشركة القابضة للصناعات الغذائية، في بيان الاثنين، إنه تم صرف 90% لجميع المنافذ ليقوموا بصرفها لأصحاب البطاقات على مدار أيام الشهر، وباقي الحصة سيتم صرفها ضمن آخر استعاضة للتجار بعد إجازة شم النسيم.

يذكر أن منافذ توزيع السلع التموينية التابعة للوزارة، أيضًا تقوم بإتاحة صرف المطهرات "555" تركيز كحول 70% من منتجات مصانع الوزارة على بطاقات التموين ضمن سلع نقاط فرق الخبز، وهي السلع التي تصرف للمواطنين مجانًا مقابل الترشيد في استهلاك الخبز المدعم.