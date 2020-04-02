نظام المحاسبة الشهري وقيمة العداد.. ننشر قواعد تركيب العدادات الكودية للمباني المخالفة

كتب - محمد نصار:

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي، اليوم الخميس عبر الفيديو كونفرانس، على القواعد التنفيذية لتركيب العدادات الكودية.

وتنص القواعد الجديدة لتركيب العداد الكودي مسبق الدفع لكافة المباني والمنشآت المخالفة والموصل لها التيار الكهربائي بصورة غير قانونية، مع إلغاء نظام الممارسات، على الآتي:

- يكون تركيب العداد الكودي بصورة مؤقتة لحين أقرب الأجلين، إما توفيق الوضع القانوني للمبنى، وفقاً لقانون التصالح واستصدار شهادة بذلك من الجهة المختصة.

- استبدال العداد الكودي وتركيب عداد قانوني حال توفيق الأوضاع.

- إذا لم يتم التصالح أو تقنين الوضع ونفذ قرار الإزالة الصادر للمبنى المخالف، يتم رفع العداد الكودي.

- تركيب العداد الكودي لا يمنح أي حقوق قانونية للمخالف بشأن المبني، ولا يجوز الاستناد إليه لترتيب أي حقوق في هذا الشأن.

- فيما يخص المحاسبة فإنها تتم بذات الفئات المقررة لشرائح استهلاك التيار الكهربائي المعتمدة من مجلس الوزراء.

- يجوز للمواطنين تقسيط قيمة مقايسة العداد بدون فوائد على 24 شهرًا، وذلك مساهمة في رفع الأعباء عن كاهل المواطنين وتشجيعًا على تركيب العداد الكودي مسبق الدفع.

- تتولى وزارة الكهرباء الإعلان لاحقاً عن موعد تلقي الطلبات من المواطنين، عقب الانتهاء من الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس "كورونا"، حفاظاً على صحة المواطنين.