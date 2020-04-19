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مجلس النواب: استكمال الاستعدادات لعقد جلسات الثلاثاء والأربعاء

10:21 م الأحد 19 أبريل 2020
مجلس النواب: استكمال الاستعدادات لعقد جلسات الثلاثاء والأربعاء

مجلس النواب

كتب- أحمد علي وميرا إبراهيم:


كلف الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، الأمانة العامة بسرعة تركيب وحدات التعقيم الذاتي على جميع أبواب الدخول للمجلس، حيث يتم من خلالها قياس درجة الحرارة والتعقيم الذاتي للمترددين على المجلس من النواب والعاملين بالأمانة العامة والمحررين البرلمانيين، حفاظًا على سلامتهم.

جاء ذلك عقب استلام غرف التعقيم المطلوبة من وزارة الإنتاج الحربي، بعد تصنيعها وتوريدها بالكفاءة المطلوبة.

ونقل المستشار محمود فوزي، الأمين العام للمجلس الشكر والتقدير للواء دكتور محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، من الدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس، على سرعة الاستجابة وتلبية مطالب مجلس النواب من غرف تعقيم وأدوات وقائية رغم ضيق الوقت، مشيدًا بنجاح الصناعة الوطنية الفائق في هذا الخصوص.

ومن المقرر أن تشهد الجلسات العامة على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء التصويت على قانونين ومناقشة 9 تشريعات أخرى.

مجلس النواب علي عبدالعال درجة الحرارة التعقيم فيروس كورونا

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