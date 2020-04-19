​محافظ القاهرة: توزيع مواد غذائية على مليون أسرة من محدودي الدخل

كتب- محمد نصار:

أعلن اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، أن المحافظة بصدد توزيع مواد غذائية أساسية على مليون أسرة من محدودي الدخل والعمالة غير المنتظمة والمرأة المعيلة والأسر الأكثر احتياجًا بمناسبة قرب حلول شهر رمضان، بالتنسيق مع مديرية تضامن القاهرة والاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية وعدد من المؤسسات الخيرية ومنظمات المجتمع المدني، تفعيلًا لمبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

جاء ذلك خلال الحفل الذي شهده محافظ القاهرة لتوزيع عدد من السلع الغذائية على المستحقين بالاتحاد العام للجمعيات الأهلية بحضور عز فرغل رئيس الاتحاد وعدد من قيادات المحافظة.

وثمن محافظ القاهرة دور الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني في تقديم الدعم للأجهزة التنفيذية ومشاركتها في تنمية المجتمع وتقديم المساعدات للأسر البسيطة والأكثر احتياجًا خاصة جهود دعم الأسر في مواجهة الأزمة التي سببها فيروس "كورونا".

يذكر أن محافظة القاهرة وزعت عددًا كبيرًا من المواد والسلع التموينية على الأسر في المناطق الأكثر احتياجًا بالأسمرات وأهالينا والمحروسة وروضة السيدة.

من جهة أخرى، ثمن محافظ القاهرة التعاون بين محافظة القاهرة ووزارتي الصحة والتضامن الاجتماعي ومؤسسات المجتمع المدني في تقديم كل التيسيرات التي تحقق الحماية من فيروس "كورونا" والحد من انتشاره.

وأضاف المحافظ أن هناك متابعة يومية مع مديريتي الصحة والتضامن الاجتماعي بالقاهرة لتنفيذ خطة المحافظة لتطبيق الإجراءات الاحترازية الوقائية لمكافحة الفيروس وتوفير أماكن مجهزة للعزل الصحي تتوافق مع الشروط والمعايير الصحية التي وضعتها وزارة الصحة لتحافظ على صحة المواطنين من خطر انتقال العدوى، مشيرًا إلى أن المحافظة تقوم بتجهيز وإعداد أماكن للعزل لاستقبال الحالات في حالة طلبها من الوزارة.