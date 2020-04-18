رئيس خطة البرلمان: "أصدقائي في أمريكا نفسهم ياخذوا الطيارة ويعيشوا في مصر بسب كورونا"
كتب- أحمد علي:
أشاد النائب حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة، بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة ، لمناقشة عدد من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة للبرلمان ،وذلك بحضور وزير المالية .
وأشار إلى أن العالم بعد كورونا سيختلف في جميع النواحي الاقتصادية والاجتماعية والسياسية و "نريد أن يكون اقتصادنا في إطار العالم الجديد لأنه من المتوقع حدوث تغيرات جذرية ويجب أن نحول هذه التحديات إلى فرص.
وأضاف: "هذه الأزمة أثبتت أن أسلوب تعامل الحكومة معها يمكننا تطبيقه في موضوعات وقضايا أخرى، أصدقاء وخبراء أجانب أكدوا لي أن مصر تدير الأزمة بطريقة مختلفة عن أوروبا.
وتابع :"أصدقائي في أمريكا بيقولوا أمل حياتنا ناخد الطيارة ونقعد في مصر".
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