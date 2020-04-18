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رئيس خطة البرلمان: "أصدقائي في أمريكا نفسهم ياخذوا الطيارة ويعيشوا في مصر بسب كورونا"

02:21 م السبت 18 أبريل 2020
رئيس خطة البرلمان: "أصدقائي في أمريكا نفسهم ياخذوا الطيارة ويعيشوا في مصر بسب كورونا"

حسين عيسى

كتب- أحمد علي:

أشاد النائب حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة، بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة ، لمناقشة عدد من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة للبرلمان ،وذلك بحضور وزير المالية .

وأشار إلى أن العالم بعد كورونا سيختلف في جميع النواحي الاقتصادية والاجتماعية والسياسية و "نريد أن يكون اقتصادنا في إطار العالم الجديد لأنه من المتوقع حدوث تغيرات جذرية ويجب أن نحول هذه التحديات إلى فرص.

وأضاف: "هذه الأزمة أثبتت أن أسلوب تعامل الحكومة معها يمكننا تطبيقه في موضوعات وقضايا أخرى، أصدقاء وخبراء أجانب أكدوا لي أن مصر تدير الأزمة بطريقة مختلفة عن أوروبا.

وتابع :"أصدقائي في أمريكا بيقولوا أمل حياتنا ناخد الطيارة ونقعد في مصر".​

حسين عيسى فيروس كورونا وزير المالية مجلس النواب إحنا أقوى من كورونا

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