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رئيس القطاع الديني بالأوقاف ينعى الشهيد الحوفي.. ويشيد بجهود الجيش والشرطة

12:38 ص الأربعاء 15 أبريل 2020
رئيس القطاع الديني بالأوقاف ينعى الشهيد الحوفي.. ويشيد بجهود الجيش والشرطة

الدكتور جابر طايع

كتب - محمود مصطفى:

نعى الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني، بوزارة الأوقاف، بخالص الحزن والأسى شهيد الواجب الوطني الشهيد المقدم محمد الحوفي الذي استشهد وهو يؤدي واجبه الوطني في مواجهة عناصر الإرهاب والشر والضلال .

وثمن رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، في بيان لها الأربعاء، الجهود المبذولة من الجيش والشرطة في مواجهة هذه القوى الظلامية.

ودعا رئيس القطاع الديني، المولى عز وجل أن ينزله منازل الشهداء المكرمين وأن يلهم أهله الصبر والسلوان، مؤكدا أن مثل هذه الأعمال الإرهابية تتنافى مع تعاليم الإسلام السمحة، وترفضها كافة الأديان السماوية، وتأباها التقاليد والأعراف الإنسانية.

جابر طايع وزارة الأوقاف وزارة الداخلية خلية الأميرية الإرهابية الأرهاب

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