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مستقبل ينعى المقدم محمد الحوفي: أدى واجبه بإخلاص في مواجهة الإرهاب

11:54 م الثلاثاء 14 أبريل 2020
مستقبل ينعى المقدم محمد الحوفي: أدى واجبه بإخلاص في مواجهة الإرهاب

رئيس حزب مستقبل وطن

كتبت - ميرا ابراهيم:

نعى حزب مستقبل وطن، البطل المقدم محمد فوزي الحوفي، الذي استشهد و هو يؤدي واجبه في واحدة من صفحات الفداء والبطولة والإخلاص لرجال الشرطه في مواجهه الإرهاب.

وتقدم الحزب في بيان له الثلاثاء، بخالص التعازي لأسرة الشهيد البطل و لزملائه ولوزارة الداخلية،"وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا ۚ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ".

وأكد الحزب على دعمه الكامل ووقوفه خلف جنود مصر الأبطال من القوات المسلحة والشرطه في حربهم ضد قوى الشر و الإرهاب، و تضحياتهم لرفعه الوطن.

واختتم الحزب بيانه بالدعاء "رحم الله شهداءنا ..... و حفظ الله مصرنا الغالية".​

حزب مستقبل وطن محمد الحوفي وزارة الداخلية الإرهاب

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