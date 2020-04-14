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​​"المريض حمل يده في كيس".. فريق بالحسين الجامعي ينجح في إعادة زرع يد مبتورة

01:25 ص الثلاثاء 14 أبريل 2020
​​"المريض حمل يده في كيس".. فريق بالحسين الجامعي ينجح في إعادة زرع يد مبتورة

عملية جراحية

كتب- محمود مصطفى:

نجح فريق طبي بمستشفى الحسين الجامعي، التابع لكلية طب بنين بجامعة الأزهر بالقاهرة، في إعادة زرع يد مبتورة بشكل كامل لمريض حضر إلى الاستقبال، حاملاً يده المبتورة في كيس، بعد أن رفضته عدة مستشفيات.

وبمجرد وصول المريض إلى المستشفى، نقل إلى غرفة العمليات، وتولى إجراء الجراحة فريق من أقسام" جراحة العظام والتجميل والتخدير".

وتكون الفريق الطبي من الدكتور محمد عامر والدكتور أسامة عبدالفتاح، والدكتور وليد العطار والدكتور أحمد البحيري، والدكتور أحمد المزين، والدكتور محمود العمدة، والدكتور محمود الجبالي، والدكتور عمرو الحليسي والكتور محمد القاضي، والتخدير دكتور محمود ترك ودكتور ودكتور مصطفى السيد.

عملية جراحية جامعة الأزهر إعادة زرع يد مبتورة

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