محافظ القاهرة يشهد إزالة 4 أدوار مخالفة بعقار بحدائق القبة
كتب- محمد نصار:
شهد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، أعمال الإزالة الجارية للعقار رقم 4 بشارع الفيومي بحي حدائق القبة حيث سيتم إزالة الأربعة أدوار العلوية لحصول مالك العقار على ترخيص بناء أرضي و3 أدوار ولكنه قام ببناء 8 طوابق بدون ترخيص.
وأكد محافظ القاهرة، بحسب بيان، استمرار مراقبة أعمال البناء بالعاصمة على مدار الساعة للتصدي لأي محاولة قد يقوم بها المخالفون معتقدين انشغال الأجهزة التنفيذية في تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.
وحذر المحافظ، كل من تسول له نفسه استغلال الأزمات في انتهاك القانون باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية حياله على الفور، مشددًا على رؤساء الأحياء بالتصدي بكل حسم لمخالفات البناء في المهد قبل استفحالها وصعوبة إزالتها.
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