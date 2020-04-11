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أمين لجنة الفتوى يوضح موقف الدين من الاعتراض على دفن المتوفين بـ"كورونا"

07:16 م السبت 11 أبريل 2020
أمين لجنة الفتوى يوضح موقف الدين من الاعتراض على دفن المتوفين بـ"كورونا"

الدكتور خالد عمران

كتب- محمود مصطفى:

علق خالد عمران أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على رفض البعض دفن المتوفين بفيروس كورونا، كما حدث في إحدى قرى محافظة الدقهلية، عندما رفض الأهالي دفن طبيبة متوفاة بفيروس كورونا.

وقال عمران في تصريحات إعلامية، إن المتوفين بفيروس كورونا لديهم حق التكريم بالدفن في أسرع وقت، مضيفًا أن التكريم بالدفن كفله الشرع وإذا كان الدفن لشهيد أو طبيب ممن يقفون في خط الدفاع الأول للقضاء على فيروس كورونا فهو واجب.

وتابع: "الاعتراض على دفن المتوفين بفيروس كورونا، جريمة وهذا أمر غريب عن المصريين، وهذا الاعتراض عقابه شديد أمام الله، وهو اعتداء صارخ على حرمة الموتى".

وتابع خالد عمران:" وزارة الصحة المصرية أعلنت الإجراءات التي يتم اتباعها في إجراءات الغسل والدفن للحالات المصابة بفيروس كورونا وتوفت".

خالد عمران دار الإفتاء المصرية فيروس كورونا

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