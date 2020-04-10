مالي: مقتل شخصين وإصابة آخر في هجوم على 3 مناطق أمنية

باماكو - (أ ش أ):

أعلن الجيش المالي مقتل شخصين وإصابة آخر، جراء هجوم مسلحين مجهولين على ثلاث مناطق أمنية بطريق (باماكو/كيتا).

وذكر الجيش المالي في بيان، أوردته الإذاعة المالية الرسمية، مساء الجمعة أن أكثر من 10 مسلحين هاجموا المواقع الثلاثة في وقت موحد، مشيرا إلى أن المسلحين قاموا بعد ذلك بالاستيلاء على دراجتين وبعض الأسلحة الأخرى.