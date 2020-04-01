الزراعة: منافذ متنقلة لبيع السلع بأسعار مخفضة بالمحافظات

كتب- أحمد مسعد:



دفعت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بمنافذ متنقلة تحوب القرى والمحافظات المختلفة، تنفيذًا لتوجيهات السيد القصير، وزير الزراعة، بالمساهمة في خطة الدولة لرفع العبء عن كاهل المواطنين، خاصة في ظل الأزمة الحالية ومنع التكدس للوقاية من فيروس كورونا.



ودفعت الإدارة العامة للزراعات المحمية بثلاث سيارات كمنافذ متنقلة محملة بمنتجات الخضر والفاكهة، والبقوليات ومنتجات الألبان والمربى والعسل، تجوب مركز ومدينة طوخ بمحافظة القليوبية.



وقال المهندس إبراهيم الدسوقي، المشرف على الزراعات المحمية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن المنتجات التي يتم طرحها من خلال الوزارة تقل عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 20% الأمر الذي يساهم في رفع العبء عن كاهل المواطنين، كذلك تساهم المنافذ المتنقلة في الحد من مشاكل التكدس والزحام بالأسواق.



وطرح مشروع الخطة المتكاملة لتنمية حلايب وشلاتين التابع للجهاز التنفيذي لمشروعات التنمية الشاملة، كميات من الخضروات والدواجن والبيض للبيع للمواطنين بأسعار مخفضة في مدن وتوابع مدينة الشلاتين وأبورماد، وذلك من إنتاج نموذج وادي حوضين الزراعات المتكاملة ووادي الدبف بالشلاتين وتشمل أنشطته تشغيل أكثر من 50 صوبة عادية و18 صوبة تعمل بنظام الأكوابونيك، وتنتج كميات كبيرة من الطماطم والخيار والفلفل والباذنجان التي يتم بيعها بأسعار مخفضة لأهالي شلاتين.



وقال الدكتور علي حزين، المشرف على جهاز مشروعات التنمية الشاملة، إن وادي حوضين، يضم مجمع دواجن به عنبرين للتسمين وعنبر للدجاج البياض، ويتم بيع منتجات مجمع الدواجن سواء دجاج التسمين الحي أو البيض بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق.



ويضم وادي حوضين بالشلاتين مزرعة سمكية نموذحية لإنتاج البلطي الأحمر فائق الجودة، حيث يتم بيع هذه المنتجات عن طريق سيارات المشروع المتنقلة.

