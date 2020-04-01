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"الصحة" تقرر إضافة كورونا إلى جدول الأمراض المعدية

06:06 م الأربعاء 01 أبريل 2020
"الصحة" تقرر إضافة كورونا إلى جدول الأمراض المعدية

الدكتورة هالة زايد

كتب - أحمد جمعة:

أصدرت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، قرارًا بإدراج مرض "كوفيد -19" الناتج عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد، إلى القسم الأول من جدول الأمراض المعدية الملحق بالقانون رقم 137 لسنة 1958، في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية.

وأوضح القرار، الذي يحمل رقم 145 لسنة 2020 ونشر في الجريدة الرسمية اليوم الأربعاء، أنه تطبق أحكام المراقبة والإجراءات الوقائية والعقوبات الجنائية المنصوص عليها في هذا القانون.

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هالة زايد وزارة الصحة والسكان الأمراض المعدية فيروس كورونا إحنا أقوى من كورونا

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