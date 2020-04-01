وزير النقل يتابع أعمال إنشاء المحطة متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية

القاهرة (أ ش أ)

تفقد وزير النقل المهندس كامل الوزير موقع إنشاء المحطة متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية على الأرصفة من ٥٥ إلى ٦٢.

وذكرت وزارة النقل، في بيان اليوم الأربعاء، أن الوزير تابع وصول الكراكة التي ستقوم بأعمال الردم لمساحة نصف مليون متر مربع لإنشاء المحطة، حيث تم تطبيق كافة الاحتياطات الوقائية والاحترازية ضد فيروس كورونا المستجد على طاقم الكراكة بالإضافة إلى تعقيمها وتعقيم الأرصفة والوحدات البحرية ذات التعامل المباشر معها.

كما تابع وزير النقل أعمال تجهيز ٣ عائمات بأوناش مختلفة لاستكمال باقي أعمال انتشال المخلفات الموجودة بموقع المحطة، وكذلك استكمال أعمال تجهيز محطات خلط الخرسانة ومنصات العمل لإنشاء حائط الرصيف.

وشدد الوزير خلال الجولة على ضرورة العمل على مدار الساعة والالتزام بالتوقيتات المحددة للتنفيذ للانتهاء منه خلال ٢٤ شهراً، بحيث تكون المحطة جاهزة لاستقبال السفن ذات الأحجام الكبيرة فى مطلع عام ٢٠٢٢.

وأكد أهمية المشروع الذي يعتبر من أهم المشروعات التي تنفذها الوزارة في مجال النقل البحري حيث ستساهم المحطة متعددة الأغراض في رفع تصنيف ميناء الإسكندرية، فضلا عن استقبال الميناء للسفن ذات الحمولات الكبيرة نظراً لتعميق الممر الملاحي للميناء.

يذكر أن أطوال أرصفة المحطة تبلغ ٢٤٥٠ متراً تشمل ساحات تداول مساحتها نصف مليون متر مربع، وتستطيع المحطة استقبال من ٦ إلى ٧ سفن في الوقت نفسه، وستكون قادرة على تداول من ١٢ إلى ١٥ مليون طن بضائع سنوياً سيتم تقسيمها إلى ثلاث محطات تداول للحاويات والبضائع عامة والسيارات.

وتعد شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض المملوكة للدولة هي الشركة المسئولة عن إنشاء وإدارة وتشغيل المحطة بمساهمة هيئة ميناء الإسكندرية وهيئة قناة السويس والشركة القابضة للنقل البحري والبري وشركة حاويات الإسكندرية.