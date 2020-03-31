ميناء القاهرة الجوي ينفي وجود إصابات بـ "كورونا" بين العاملين بفندق المريديان

كتب - محمد عبيد:

أكد مصدر مسئول بشركة ميناء القاهرة الجوي، أن ما تردد عن وجود حالات مصابة بفيروس كورونا المستجد بفندق مريديان بمطار القاهرة الدولي بين موظفيه، وإغلاقه لتطهيره وتعقيمه، لا أساس له من الصحة.

وأعلن المصدر في تصريحات لمصراوي، جاهزية الفندق لاستقبال الركاب العائدين من الخارج، وإعداده كحجر صحي وعزل للمدة التي قررتها وزارة الصحة والبالغة 14 يوما، ويكون العزل للركاب العائدين والذين لم تظهر عليهم أي إيجابية فى الحالات أو حملهم الفيروس أو ظهور الأعراض عليه .

وكانت سلطة الطيران المدنى المصرية أعلنت توقف حركة الطيران المدني بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الجاري، واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.​