لمنع التكدس أمام السنترالات.. بدء تسليم شرائح التابلت لطلبة أولى ثانوي بالقاهرة في المدارس اليوم

كتب- محمد نصار:

قال محمد عطية، وكيل أول الوزارة مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، إنه سيتم تسليم شرائح التابلت للطلبة بالإدارات التعليمية، اعتبارا من اليوم وفق إجراءات منظمة بحضور مندوبي شركات الاتصالات في 32 إدارة تعليمية على مستوى القاهرة لتسليم الشريحة لطلاب الصف الأول الثانوي منعا لتزاحم أولياء الأمور على السنترالات.

وكلف عطية، محمد عبدالتواب، مدير عام التعليم العام والتجربيات ومشرف عام امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي، بمتابعة ذلك واتخاذ كافة الإجراءات الأمنية والوقائية.

كما وجه مدير المديرية، بتشكيل لجنة بكل إدارة تعليمية برئاسة المدير العام وتحت إشرافه وعضوية كل من وكيل الإدارة ومسئول التطوير، ومسئول التوريدات والإحصاء، وأفراد الأمن بالإدارة بالتنسيق مع من مسئول الشركة لتنفيذ آلية التسليم.

وتم اتخاذ بعض الإجراءات التنظيمية والأمنية، وهي:

- اختيار مدرسة بكل إدارة لتكون مركزا لتوزيع الشرائح وفق جدول منظم ولمدة خمسة أيام اعتبارا من اليوم من الساعة التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساء داخل مقر المركز ( المدرسة ).

- إخطار الطلبة بالموعد والمكان والتشديد علي عدم التكدس واتباع الإجراءات الأمنية والوقائية والصحية وحضور ولي الأمر.

-إخطار الجهات الأمنية للمساعدة في توفير عوامل الأمن والسلامة لأبنائنا الطلبة.

كما شدد على اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية الصحية والأمنية وتوفير والمطهرات وتعقيم المدرسة مقر اللجنة يوميا قبل التسليم وبعده والحفاظ على المسافات أثناء التسليم وقياس درجات الحرارة عن بعد قبل دخول المدرسة مقر اللجنة وعدم السماح لغير المنوط بهم دخول المدرسة مقر اللجنة.

وطالب القيادات التعليمية والعاملين وأولياء الأمور، بالالتزام وتنفيذ التعليمات بدقة ونظام وحسن التعاون والإيجابية والمشاركة في اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتنظيمية والأمنية حفاظا علي سلامة أبنائنا الطلبة ومستقبلهم العلمي.​