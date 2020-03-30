رياح مثيرة للأتربة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الاثنين 30 مارس (بيان بالدرجات)
كتب- محمد نصار:
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد، أن يشهد اليوم الاثنين، طقس معتدل نهارًا مائل للبرودة ليلًا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة، ويشهد الوجه البحري أيضًا طقس معتدل نهارًا مائل شديد البرودة ليلًا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة، وعلى السواحل الشمالية الغربية، طقس معتدل نهارًا شديد البرودة ليلًا، و الرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة تصل لحد العاصفة على المناطق المكشوفة.
وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين..
القاهرة
العظمى 29 درجة والصغرى 15 درجات
الإسكندرية العظمى 29 والصغرى 14 درجات
مطروح العظمى 29 درجة والصغرى 15 درجات
سوهاج العظمى 32 درجة والصغرى 15 درجات
قنا العظمى 32 درجة والصغرى 16 درجات
أسوان العظمى 32 درجة والصغرى 18 درجة
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