بعد إصابة اثنين بكورونا.. وقف استقبال المرضى بمستشفى السلام بالمهندسين

كتب- أحمد جمعة:

قررت إدارة مستشفى السلام بالمهندسين، إيقاف استقبال المرضى بالعيادات الخارجية والطوارئ والداخلي؛ لتعقيم المستشفى، ضمن الإجراءات المتخذة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقال الدكتور عماد شنودة، مدير المستشفى، لمصراوي اليوم السبت، إن القرار يأتي في أعقاب اكتشاف إصابة اثنين من العاملين في المعامل بفيروس كورونا خلال الأيام الماضية، موضحًا أنهما سحبا عينة بالخارج لأحد المرضى ثبت فيما بعد إيجابيته للفيروس.

وأضاف شنودة، أنه تم إبلاغ وزارة الصحة بحالة العاملين وجرى نقلهما إلى مستشفى 15 مايو المخصص للعزل بالقاهرة، وتم غلق المعمل وتعقيمه، فضلًا عن اتخاذ العديد من الإجراءات الأخرى المتمثلة في غلق وتعقيم الطوارئ، وغلق العيادات الخارجية وعدم استقبال المرضى.

وأشار إلى أنه من المقرر إجراء تعقيم شامل للمستشفى يوم الاثنين المقبل، على أن تقتصر الخدمات التي يقدمها المستشفى على مرضى الغسيل الكلوي فقط.

وسجلت وزارة الصحة، حتى مساء السبت، 576 حالة إصابة، من بينهم 36 حالة وفاة، فضلا عن تعافي 121 حالة.