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فرج عامر يطالب "التعليم العالي" بحسم امتحانات الترم الثاني بالجامعات

04:02 م السبت 28 مارس 2020
فرج عامر يطالب "التعليم العالي" بحسم امتحانات الترم الثاني بالجامعات

المهندس محمد فرج عامر

كتب- أحمد علي:

أشاد المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب بالقرارات الواضحة والحاسمة التي أصدرتها الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عن مستقبل التلاميذ بمختلف المراحل التعليمية في ظل مواجهة فيروس كورونا.

وطالب عامر، في بيان أصدره اليوم، الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي عقد اجتماع طارئ وعاجل للمجلس الأعلى للجامعات لحسم كل مايتعلق بملف الامتحانات داخل جميع الكليات على مستوى جميع الجامعات الحكومية والخاصة، خاصة أن هناك حالة من الفزع والخوف الشديدين لدى طلاب الجامعات وأولياء الأمور خاصة طلاب الكليات العملية مثل الطب والصيدلية والهندسة.

فرج عامر التعليم العالي امتحانات الجامعات

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