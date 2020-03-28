صحف القاهرة تبرز اتصال السيسي ونظيره التونسي حول جهود مكافحة "كورونا"

القاهرة- (أ ش أ):

سلطت صحف القاهرة، الصادرة صباح اليوم السبت، الضوء على الاتصال الهاتفي بين الرئيس عبدالفتاح السيسي، ونظيره التونسي قيس سعيد؛ لبحث جهود مكافحة (كورونا) المستجد، كما سلطت الضوء على عدد من القضايا المحلية الأخرى، ومنها قرار وزارة الصحة الخاص بمضاعفة فترة العلاج المنزلي للعائدين من العمرة والخارج وأسرهم ومخالطيهم لمدة 28 يوما بدلا من 14 يوما.

وأبرزت الصحف، الاتصال الهاتفي الذي تلقاه الرئيس عبدالفتاح السيسي من نظيره التونسي قيس سعيد، والذي تناول بحث جهود مكافحة انتشار فيروس (كورونا) المستجد، وتم التوافق على التنسيق بين مصر وتونس بخصوص إجراءات المكافحة، من خلال تبادل الخبرات والتواصل بين الأجهزة المعنية بالبلدين.

وأكد السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الاتصال تناول التباحث بشأن تعزيز التعاون المشترك على المستوى الاقتصادي والتبادل التجاري وزيادة الاستثمارات البينية، خاصة في إطار عمل اللجنة العليا المشتركة المصرية التونسية.

وعلى صعيد القضايا الإقليمية، تم تبادل الرؤى بشأن الأزمة الليبية، حيث وافق الرئيس السيسي على ضرورة تكثيف التنسيق في هذا الصدد بالنظر إلى أن مصر وتونس تمثلان دولتي جوار مباشر لليبيا.

كما سلطت الصحف، الضوء على قرار وزارة الصحة والسكان بمضاعفة فترة العلاج المنزلي للعائدين من العمرة والخارج وأسرهم ومخالطيهم لمدة 28 يوما بدلا من 14 يوما، مع مخاطبة قطاع الطب الوقائي بالوزارة، مديريات الصحة لمتابعة العائدين، مع ضرورة الإبلاغ الفوري للحالات المشتبه بها.

واستعرضت صحيفة (أخبار اليوم) تصريحات وزير المالية الدكتور محمد معيط، والتي قال فيها إن الموازنة الجديدة للدولة تستهدف تحسين الأحوال المعيشيه للمواطنين، مضيفا أن إجمالي المصروفات بمشروع الموازنة يبلغ 1693 مليار جنيه.

وأضاف أن الموازنة الجديدة تخصص 332 مليار جنيه لأجور وتعويضات العاملين بالدولة، بينما تبلغ مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية نحو 323 مليار جنيه.

وأشار إلى أن الموازنة تستهدف دعم أنشطة التنمية البشرية في مجال الصحة والتعليم وتوسيع القاعدة الضريبية وتعظيم العائد من أصول الدولة، كما تستهدف ترشيد الإنفاق وتحسين الخدمات العامة ورفع كفاءة الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية وتطوير البنية الأساسية.

وفي الشأن المحلي أيضا ، أبرزت (أخبار اليوم) اجتماع وزير القوى العاملة محمد سعفان مع ممثلين رجال الأعمال من اتحاد الصناعات والغرف التجارية، بحضور ممثلين عن اتحاد العمال، حيث تم الاتفاق على التزام الشركات والمصانع بدفع رواتب وحوافز العاملين لديها، في ضوء تخفيض أعداد العاملين، على أن يلتزم صندوق الطوارئ بـ "القوى العاملة" لصرف إعانات للعمالة المتضررة في قطاع السياحة.

من جهتها، سلطت صحيفة (الأهرام) الضوء على ترحيب أولياء الأمور والطلاب والمعلمين بقرارات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني؛ لحسم موقف امتحانات الطلاب تقديرا لظروف تعليق الدراسة بسبب مواجهة فيروس (كورونا)، واصفين القرارات بالصائبة.

وعلى الصعيد العالمي، تناولت صحيفة (الأهرام) قمة (مجموعة العشرين) الطارئة؛ لبحث كيفية مواجهة الآثار السلبيه لوباء (كورونا) المستجد وتفشيه الواسع، حيث أعلن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، الذي تترأس بلاده المجموعة العام الحالي، ضخ أكثر من خمسة تريليونات دولار في الاقتصاد العالمي، وذلك كجزء من السياسات المالية والتدابير الاقتصادية وخطط الضمان المستهدفة، لمواجهة الآثار الاجتماعية والاقتصادية والمالية للوباء الذي يهدد العالم.

وفي (الجمهورية)، أبرزت الصحيفة نفي المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عددا من الشائعات، والتي منها تسجيل حالات وفاة ناتجة عن الإصابة بفيروس (كورونا) تحت أسباب وفاة أخرى، وأن حركة الملاحة بقناة السويس تأثرت بأزمة (كورونا)، وأنه تم سحب الأدوية التي تحتوي على مركب (الهيدروكسى كلوروكين) من الصيدليات لاستخدامها لعلاج الفيروس المستجد.

كما استعرضت قرار وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، بصرف مكافات إجادة لأكثر المديريات التزاما بالقرارات والتوجيهات المتعلقة بالجمع والجماعات وغلق المساجد ونظافتها وتطهيرها.

وأشارت الصحيفة إلى استمرار جهود وزارة الداخلية لمتابعة تنفيذ قرار مجلس الوزراء الخاص بمواعيد فتح وغلق المطاعم والمراكز التجارية

وتوجيه الحملات التموينية لضبط المخالفين، وكذلك إغلاق المراكز التعليمية المخالفة.

وعلى الصعيد الدولي، سلطت الصحيفة الضوء على إعلان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون- في تغريدة على موقع (تويتر)- إصابته بفيروس (كورونا) المستجد، قائلا إنه يخضع للعزل الذاتي في الوقت الراهن، مشيرا إلى أنه سيواصل مهامه الحكومية عبر (الفيديو كونفرانس) من أجل التصدي للفيروس الذي يجتاح البلاد.

كما ذكرت تقارير أن وزيري الصحة والمالية في بريطانيا قد يخضعان للعلاج الذاتي نتيجه مخالطتهما لرئيس الوزراء البريطاني.