وزير النقل: انتهاء رحلات المترو قبل نصف ساعة من حظر التجوال

كتب- محمد نصار:

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، إن رحلات مترو الأنفاق تنتهي يوميًا قبل نصف ساعة من موعد تطبيق حظر التجوال.

وأضاف الوزير، في مداخلة لبرنامج "يحدث في مصر"، مع الإعلامي شريف عامر، أن مترو الأنفاق وسيلة انتقال آمنة، لافتًا إلى أنه تجري عمليات تعقيم مستمرة ودورية لمترو الأنفاق من أجل القضاء على أية فيروسات

وتابع وزير النقل: "من الساعة 3 لـ4 تكون كثافة الركاب عادية، ولكن في الساعة الأخيرة قبل الحظر يتزايد إقبال المواطنين، ولذلك تدفع شركة المترو بقطارات إضافية".