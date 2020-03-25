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دار الإفتاء: صلاة الجمعة لا تنعقد في المنزل وستصلى ظهرا

11:46 ص الأربعاء 25 مارس 2020
دار الإفتاء: صلاة الجمعة لا تنعقد في المنزل وستصلى ظهرا

الصلاة

كتب- محمود مصطفى:

قالت دار الإفتاء، إن صلاة الجمعة لا تنعقد في المنزل، وأن الجمعة المقبلة ستصلى ظهرًا بالمنازل من غير خطبة جمعة، كصلاة الظهر. بحسب منشور على صفحتها بفيسبوك.

وكانت دار الإفتاء المصرية، أكدت أنه يجب شرعًا على المواطنين في كل البلدان الالتزامُ بتعليمات الجهات الطبية المسؤولة التي تقضي بإغلاق الأماكن العامة من مؤسسات تعليمية واجتماعية وخدمية، وتقضي بتعليق صلاة الجماعة والجمعة في المساجد في هذه الآونة؛ وذلك للحد من انتشار وباء فيروس كورونا الذي تم إعلانُه وباءً عالميًّا؛ حيث إنه مرض معدٍ قاتل، ينتقل بالمخالطة بين الناس وملامستهم بسهولة وسرعة، وقد يكون الإنسان مصابًا به أو حاضنًا له، دون أن يعلم بذلك أو تظهر عليه أعراضه!​

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