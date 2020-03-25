أول حفلات مبادرة "الثقافة بين ايديك" الإلكترونية تتجاوز ٦٠ ألف مشاهدة

كتب- محمد عاطف:

حققت أولى حفلات المبادرة الإليكترونية "خليك فى البيت.. الثقافة بين ايديك"، التي انطلقت مساء أمس الثلاثاء، نسبة مشاهدة مرتفعة وصلت إلى 63451، وذلك خلال 12 ساعة فقط من انطلاق المبادرة على قناة وزارة الثقافة بموقع يوتيوب.

وشهد اليوم الأول بث أول حفل أقيم بتقنية الهولوجرام في دار الأوبرا، ويتضمن رائعة أم كلثوم حيرت قلبي إلى جانب عدد من أعمال كوكب الشرق أداء النجمتان ريهام عبدالحكيم ومي فاروق.

وقالت إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، إن مبادرة "خليك فى البيت.. الثقافة بين ايديك"، تهدف إلى بث نوادر أرشيف الإبداع الوطني والمعرفي التراثي والمعاصر عبر قناة وزارة الثقافة باليوتيوب وحسابات السوشيال ميديا الخاصة بها.

وأشارت "عبدالدايم"، إلى أنها توجه دعوة لتنفيذ الإجراءات الاحترازية للحفاظ على الصحة والسلامة العامة من خلال التزام المنازل نظرًا للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

وتابعت: "البث يتواصل يوميًا بمواد إبداعية متنوعة تشمل عروض مسرحية، حفلات موسيقية عربية وكلاسيكية، عروض باليه، أفلام قصيرة ووثائقية وغيرها".

كما يتم تزويد الموقع الرسمي للوزارة على شبكة الإنترنت بالكثير من عناوين الكتب وإصدارات مختلف القطاعات.