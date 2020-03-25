برلمانية تشيد بقرارت مجلس الوزراء: تصب في تنفيذ خطة مواجهة كورونا

كتب - أحمد علي:

أشادت النائبة فايقة فهيم، عضو مجلس النواب، بالقرارات التي أصدرها مجلس الوزراء، بشأن حظر حركة المواطنين علي كافة الطرق العامة من الساعة 7 مساء الي السادسة صباحا،.

وأشارت إلى أن هذه القرارات تصب في مصلحة مكافحة الفيروس، وحماية صحة الشعب المصري، واستكمال تنفيذ خطة الدولة لمواجهة الفيروس في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها في الوقت الحالي.

وأوضحت فهيم، في بيان لها، ضرورة تطبيق عقوبات صارمة على المخالفين والمتهاونين في تنفيذ القرارات، مشيرة إلى أن هناك عدد من التجاوزات تصدر من قبل البعض يستلزم الرد عليها بحزم لمواجهة هذا الفيروس.

ولفتت إلى أهمية قرار إغلاق جميع المقاهي والكافيهات والنوادي الليلية وكل المحلات التي تقدم انشطة التسلية، لمنع أي تجمعات بين المواطنين.