انخفاض درجات الحرارة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأربعاء

كتب - يوسف عفيفي:

قالت الدكتورة إيمان شاكر وكيل هيئة الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن طقس الأربعاء، يشهد انخفاضا في درجات الحرارة بمعدل درجتين لتعود لمعدلاتها الطبيعية لهذا الوقت من العام.

وقالت شاكر لمصراوي، اليوم، إن الطقس لطيف شمالا حتى القاهرة والوجه البحري معتدل على شمال البلاد حتى على جنوب البلاد، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

وأوضحت أن الرياح معتدلة، وحالتا البحرين الأحمر والمتوسط معتدلتان، وارتفاع الموج يتراوح من متر ونصف لمترين.

وتابعت: تبلغ درجات الحرارة على القاهرة 24 درجة مئوية، وتتراوح على السواحل الشمالية بين 22- 23، وعلى شمال الصعيد 26 درجة، وعلى جنوب الصعيد 33 درجة مئوية.

وأشارت إلى أنه بداية من يوم الخميس المقبل، ستشهد البلاد ارتفاعا في درجات الحرارة، ورياحا مثيرة للرمال والأتربة على شمال البلاد حتى القاهرة وشمال الصعيد.

ونصحت المواطنين بضرورة متابعة النشرات الجوية باستمرار لمعرفة معدلات درجات الحرارة، واتباع تعليمات الإدارة العامة للمرور بخصوص السرعات، فضلًا عن الحفاظ على مسافة كافية بين السيارة والأخرى.