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توافق وإشادة وامتنان.. السيسي يتصل بالرئيس الصيني (بيان)

04:39 م الإثنين 23 مارس 2020
توافق وإشادة وامتنان.. السيسي يتصل بالرئيس الصيني (بيان)

الرئيس السيسي والرئيس الصيني

كتب- محمد سامي:

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد ظهر اليوم الاثنين، اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الصيني شي جين بينج.

وأشاد الرئيس خلال الاتصال بما حققته الصين من نجاح لافت في احتواء انتشار فيروس كورونا، معرباً عن التطلع لتعزيز التعاون والتنسيق بين المؤسسات الصحية بالبلدين للاستفادة من آليات إدارة أزمة كورونا في الصين على مختلف المستويات.

من جانبه، أعرب الرئيس الصيني عن امتنان الصين حكومةً وشعباً لمساندة مصر السريعة لها في أزمة فيروس كورونا، والتي عكست خصوصية ومتانة علاقات الأخوة والصداقة التي تجمع البلدين، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تجمعهما، مؤكدا الاستعداد الكامل للصين لتقديم ما لديها من إمكانيات وتجارب لمصر في مجال مكافحة انتشار فيروس كورونا.

كما تم التوافق على تعزيز مسار التعاون الاستراتيجي بين البلدين خاصةً فيما يتعلق بنقل التكنولوجيا الصينية وتدريب الكوادر المصرية في مختلف المجالات.

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