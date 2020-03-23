التعليم العالي تطلق حملة قومية للتوعية ضد كورونا

كتبت - محمد سامي:

أطلقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الاثنين، حملة قومية للتوعية ضد انتشار فيروس كورونا المستجد؛ بهدف زيادة الوعي بمخاطره، والاهتمام بإجراءات الوقاية منه.

وناشدت الوزارة، المجتمع الأكاديمي والبحثي والطلاب وأولياء الأمور بوضع صورة الحملة، وتفعيل الهاشتاج الخاص بها على صفحاتهم؛ وإرسالها عبر "الواتس اب"، للمساعدة في انتشارها على جميع مواقع التواصل الاجتماعي، ووصولها إلى جموع الشعب المصري خلال هذه الظروف الاستثنائية التي تمر بها مصر والعالم أجمع.