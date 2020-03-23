الإسكان: إلزام مقاولي الباطن بصرف نصف الأجر حال إيقاف الأعمال أسبوعين

كتب- محمد عبدالناصر:

استهل الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، زيارته التفقدية لمدينة العلمين الجديدة، برفقة قيادات الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بعقد اجتماع مع شركات المقاولات المُنفذة للمشروعات المختلفة بالمدينة.

وأوضح الجزار، بحسب بيان، أنه تم خلال الاجتماع، الاتفاق مع مسئولى شركات المقاولات العاملة بالمشروعات المختلفة بمدينة العلمين الجديدة، على اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية الصارمة، لحماية جميع العاملين بالمشروعات بالمدينة، من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، واتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة، واتباع تعليمات وزارة الصحة، من أجل منع انتشار فيروس كورونا المستجد بين العاملين.

وأكد وزير الإسكان، أن الأولوية الأولى، هي حماية أرواح وصحة جميع العاملين بالمشروعات، والحفاظ على سلامتهم، فمن يستطيع من الشركات أن يستمر في العمل بنسبة ١٠٠ ٪ من قوة العاملين، مع اتخاذ الإجراءات الوقائية الاحترازية الصارمة، فليستمر بالعمل، ومن يستطيع الاستمرار في العمل، بنسبة ٥٠ ٪ من قوة العمل، مع الالتزام بالإجراءات الوقائية، فليستمر بالعمل، موضحاً أن الشركات التي لا تستطيع أن توفر الإجراءات اللازمة لضمان سلامة العاملين، يمكنها إيقاف العمل لمدة أسبوعين، حتى تتضح الصورة فيما يتعلق بانتشار فيروس كورونا المستجد، مع إلزام مقاولي الباطن بصرف ٥٠ ٪ من مستحقات العاملين، بما فيها العمالة غير المنتظمة، خلال تلك الفترة.

وقال الوزير، إن وزارة الإسكان، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ستقوم بالتعجيل بصرف المستحقات المالية للشركات، حتى تتمكن من صرف مستحقات مقاولي الباطن، والتأكيد على إلزامهم بصرف ٥٠ ٪ من أجور العاملين في حالة وقف الأعمال لمدة أسبوعين، مؤكداً أن الوزارة ستراعى مد مدة تنفيذ المشروعات، وستقدم كل الدعم الممكن للشركات، وذلك في إطار المسئولية المجتمعية المشتركة لمواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد.​