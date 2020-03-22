متزوج إيطالية.. القوى العاملة تبحث مستحقات أول مصري متوفي بـ"كورونا" في ميلانو

كتب- يوسف عفيفي:

أصدر محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تعليمات فورية لمكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة، بالقنصلية المصرية بميلانو بإيطاليا، بمتابعة مستحقات المواطن المصري "أحمد الفار" المتوفي إثر إصابته بفيروس كورونا وإبلاغ تعازيه لأسرته.

وبحسب بيان اليوم، تواصل مجدي حسنين الملحق العمالي بميلانو، مع "عمرو" نجل المرحوم أحمد الفار بالمنصورة بمحافظة الدقهلية، وإبلاغ أسرته خالص عزاء الوزير الشخصي، والوزارة، والسفير إيهاب أبو سريع، القنصل العام بميلانو وأسرة القنصلية.

وطلب الملحق العمالي، من نجل المتوفي إرسال المستندات الخاصة بإعلام الوراثة، وأي أوراق أو مستندات لديهم لمتابعة مستحقات الأسرة بمصر، حيث أنه متزوج من أخري إيطالية، كما تم التواصل مع زوجته الإيطالية الحالية "باربرا"، حيث إن المتوفي كان يمتلك شركة كمبيوتر، لحصر ممتلكات كاملة.

وكان المتوفي أحمد الفار يعيش مع زوجته الايطالية في بيرجامو بمدينة بجوار ميلانو، وقد تم دفنه حسب الشريعة الإسلامية في مقابر المسلمين.

وكان وزير القوى العاملة، تلقى تقريرا عاجلا من المستشار العمالي مجدي حسنين بمدينة (ميلانو بإيطاليا) أوضح فيه إلى أنه تم دفن أول مصري أصيب بفيروس"كورونا" حسب الشريعة الإسلامية في مقابر المسلمين في إيطاليا.

يأتي ذلك في إطار المتابعة اللحظية لوزير القوى العاملة للمصريين بالخارج، على مدار الساعة، من خلال غرفة العمليات المنشأة بهذه المكاتب للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت، خاصة في تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس "كورونا"، لحفظ حقق العمالة المصرية بدولة العمل، والتي قد تتأثر من بعض الإجراءات التي تتخذها بعض الدول في هذا الخصوص.

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