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رسميًا.. غلق سوق السيارات بمدينة نصر حتى نهاية الشهر

02:50 م الخميس 19 مارس 2020
رسميًا.. غلق سوق السيارات بمدينة نصر حتى نهاية الشهر

سوق السيارات بمدينة نصر

كتب- محمد نصار:

قرر اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، غلق سوق السيارات بحي شرق مدينة نصر حتى نهاية الشهر الجاري حرصًا على سلامة رواده خاصة وأنه يضم عددًا كبيرًا من المواطنين من مختلف المحافظات.

ويأتي ذلك ضمن سلسلة من الإجراءات التي تتخذها المحافظة لتنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء بمنع التجمعات وفي إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا.

خالد عبدالعال غلق سوق السيارات مدينة نصر فيروس كورونا إحنا أقوى من كورونا

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