7 خطوات لمنع انتشار فيروس كورونا في المجتمع (فيديوجرافيك)

كتب- أحمد جمعة:

نشر مكتب منظمة الصحة العالمية في مصر، فيديوجرافيك، يتضمن عددًا من النصائح لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد في المجتمع.

وتضمنت النصائح، التي تم نشرها على حساب مكتب المنظمة على تويتر، اليوم السبت، ضرورة غسل اليدين بانتظام مع تجنب لمس العين والأنف والفم.

كما شملت: "غط فمك بثني المرفق أو بمنديل ورقي عند السعال، مع تجنب الأماكن المزدحمة".

وتشير التقارير إلى أن العدوى بفيروس كورونا المستجد قد يسبب مرضًا خفيفًا إلى وخيمًا، وقد يصبح مميتًا في بعض الحالات. وحسب البيانات الحالية بمنظمة الصحة العالمية، يبدو أن أغلب الحالات الجديدة مصابة بمرض أخف، ولا يزال ضمن أنماط الأعراض الأكثر خفة التي تسببها الأمراض التنفسية.

ويمكن مشاهدة الفيديوجرافيك بالكامل: