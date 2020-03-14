وزير الأوقاف: خطبة الجمعة المقبلة .. "في رحاب سورة الإسراء"

القاهرة- أ ش أ:

قال وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة إن موضوع خطبة الجمعة المقبلة الموافقة ٢٠ مارس الجاري، ستكون في رحاب سورة الإسراء، متضمنا حديث السورة الكريمة عن رحلة الإسراء والمعراج كأفضل رحلة تكريم في تاريخ الإنسانية، وكذلك حديث السورة المباركة عن بر الوالدين والإحسان إليهما .

وأضاف وزير الأوقاف- في تصريح اليوم السبت- أنه تم التنسيق مع شيخ مشايخ الطرق الصوفية الدكتور عبد الهادي القصبي لحضور صلاة الجمعة، فضلا عن حضور نخبة من قيادات الوزارة ومشايخ الطرق الصوفية؛ لصلاة الجمعة معًا بمسجد الإمام الحسين.

وأشار وزير الأوقاف إلى أنه تم التنسيق مع الهيئة الوطنية للإعلام؛ لإقامة ندوة علمية مشتركة بين الأوقاف ومشيخة الطرق الصوفية احتفاء بهذه المناسبة الكريمة؛ لتذاع على الهواء مباشرة من مبنى ماسبيرو ، مع إلغاء أي مظاهر احتفالية أو جماهيرية بهذه المناسبة، لافتا إلى أن العبرة في الحدث المبارك هو بما نتعلمه منه من دروس وعظات وعبر.