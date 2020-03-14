لماذا كانت أكتوبر الأكثر تأثرًا بالأمطار؟.. مصدر بالكهرباء يجيب

كتب- محمد صلاح:

قال مصدر مسئول في شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، إنه تم الدفع بـ42 سيارة تحكم ترافقها فرق من المهندسين والفنيين التابعين للشركة، للعمل على إعادة التيار لمناطق 6 أكتوبر والشيخ زايد، مشيرًا إلى أن المدينتين هما الأكثر تأثرًا بموجة الطقس السيئ التي ضربت البلاد أمس الخميس.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أن هناك تنسيق متبادل بين قطاعات الشبكات والتحكم والاتصالات التابعة للشركة، لتوزيع المهام ووضع حلول جذرية للأعطال وشكاوى المواطنين.

وكشف المصدر، عن أن السبب الحقيقي لوجود شكاوى كثيرة من الأعطال الكهربائية في مدينتي أكتوبر والشيخ زايد، راجع إلى أن المدينتين على خط 220 كيلو فولت، الذي يزيد من صعوبة إصلاح أي أعطال قد تحدث على شبكات التوزيع هناك، خاصة في ظل كمية الأمطار التي هطلت على المدينيتن أمس الخميس، منوهًا إلى أن الشركة نجحت في تأمين التغذية الكهربائية لكافة محطات الصرف الصحي.

وأوضح أن الشركة لجأت أو اضطرت لقطع التيار الكهربائي عن بعض المناطق في ريف الجيزة، لما تمثله أسلاك الكهرباء والكابلات من خطورة كبيرة على صحة وسلامة المواطنين، تجنبًا لتعرض أي مواطن للصعق.

وأكد المصدر، أن الشركة نجحت في تأمين مصادر التغذية الكهربائية للمرافق الأساسية والمهمة من مستشفيات ومحطات رفع ومياه وصرف صحي، للمساهمة في تصريف مياه الأمطار المتراكمة.​