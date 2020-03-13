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إيناس عبد الدايم: مباني وزارة الثقافة آمنة ورفع مياه الأمطار أولا بأول

12:05 ص الجمعة 13 مارس 2020
إيناس عبد الدايم: مباني وزارة الثقافة آمنة ورفع مياه الأمطار أولا بأول

إيناس عبد الدايم

كتب محمد عاطف:

أكدت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، أن وضع مباني الوزارة آمن ومستقر، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع وتصريف مياه الأمطار أولا بأول حفاظا على سلامة المنشآت.

وأشارت عبد الدايم، في بيان لها الخميس، إلى أنه تم التشديد على جميع المسئولين بالوزارة بالتواصل مع غرفة العمليات حال التعرض لأية أزمات حتى يتم التعامل معها بشكل فورى.

وأعنت عبد الدايم متابعتها من خلال رئاستها لغرفة العمليات الخاصة بالأحداث الطارئة، حالة المواقع الثقافية التابعة لقطاعات وهيئات الوزارة بمختلف أنحاء الجمهورية.

إيناس عبد الدايم وزارة الثقافة الأمطار الطقس درجة الحرارة منخفض التنين

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