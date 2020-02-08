هالة السعيد: إرسال قانون "التخطيط العام" للبرلمان قريبًا

كتبت- ميرا إبراهيم:

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إن حزب "مستقبل وطن" أصبح له جماهيرية عريضة، مضيفة أن الشارع المصري في أشد الحاجة للقاءات والحوارات المفتوحة بين التنفيذيين والمواطنين، للوقوف على خطة عمل الحكومة خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت السعيد، خلال كلمتها اليوم السبت، بالجلسة الحوارية العاشرة لحزب مستقبل وطن، حول الرؤية المستدامة لمصر، أن هناك عدد من الملفات لدى الوزارة خلال الفترة المقبلة، أبرزها قانون التخطيط العام، خاصة وأن آخر قانون التخطيط من أوائل السبعينيات، حيث كانت الدولة حينها تنفذ دورًا مركزيًا، وكانت الظروف السياسية حينذاك تستلزم هذا التوجه في القانون القديم رقم 70 لسنة 1973.

وأضافت وزيرة التخطيط، أن هناك دول ألغت وزارة التخطيط، لافتة إلى أن الوزارة حرصت على أن يكون ضمن مشروع القانون الجديد قدرًا من التوازنات، وفقًا لدستور 2014، متابعة: "نراقب ما يحدث من أوضاع الدول ونأخذ التجارب التي تتوافق مع اقتصادنا، لأن لكل دولة لها ظروفها والنظريات الاقتصادية ليست جامدة وأرفض تطبيق تجربة بحذافيرها، على نظام دولة أخرى لأن لكل دولة معطياتها".

وأضافت، أن مشروع القانون يؤكد فكر اللامركزية، ودور المحافظات والوحدات المحلية في القيام بدورها في التخطيط، موضحة أنه من المتوقع إرسال مشروع القانون إلى مجلس النواب خلال الفترة المقبلة.

ولفتت السعيد، إلى أن مشروع القانون تضمن إنشاء مجلس أعلى للتنمية المستدامة برئاسة رئيس الجمهورية، كما تضمن مادة صريحة تلزم الوزارات بتقديم تقارير نصف سنوية عن متابعة خطتها ورؤيتها التي أعلنت عنها، وتم توفير الاعتمادات لها في ضوء هذه الخطة، وبهذا تكون الوزارات جميعها ملزمة وفقًا للقانون الجديد بتنفيذ خطة عملها، خاصة أنها تستمتع بقدر من اللامركزية الممنوحة لها، وأن التنمية الحقيقة تحدث على مستوى المحافظات.​