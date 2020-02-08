شبورة وأمطار خفيفة.. الأرصاد تعلن موعد استقرار الأحوال الجوية

كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن حالة عدم الاستقرار في الطقس تستمر اليوم السبت وحتى غدًا الأحد، حيث يوجد انخفاض في درجات الحرارة، فضلًا عن وجود نشاط في حركة الرياح يزيد شعورنا ببرودة الطقس.

وأضاف شاهين لـ"مصراوي"، أن حالة التحسن تبدأ من يوم الاثنين المقبل، حيث تقل فرص سقوط الأمطار، وتكون خفيفة على بعض المناطق من الوجه البحري، والسواحل الشمالية الشرقية، مع استمرار نشاط الرياح على أغلب الأنحاء.

وأكد شاهين، أنه بداية من الثلاثاء المقبل تعود الأحوال الجوية إلى طبيعتها، حيث تتكاثر الشبورة المائية في الصباح الباكر على القاهرة والوجه البحري والسوحل الشمالية وشمال الصعيد.

وأشار إلى أن درجات الحرارة على القاهرة سجلت على القاهرة 17 - 8، السواحل الشمالية 17 - 9، جنوب سيناء والغردقة 19 - 13، شمال الصعيد 17 - 8، جنوب الصعيد 19 - 11.