"ربنا يحميك".. ماذا قالت بائعة للسيسي في عزبة الهجانة.. وكيف رد الرئيس؟ (فيديو)

كتب- محمد سامي:

نشر المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، فيديو لتفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الجمعة، لأعمال تطوير منطقة عزبة الهجانة.

والتقى السيسي على هامش جولته في المنطقة، بإحدى البائعات المسنات، التي قالت للرئيس، إن كل المنطقة يرحبون به، مرددة عدد من الأدعية للرئيس، فيما أمر السيسي بتوفير أحد المحال لها وعلاجها على نفقة الدولة وتقديم الرعاية الصحية الفورية لها.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس السيسي تفقد أعمال التطوير الجارية بمنطقة عزبة الهجانة أسفل كوبري الجيش بطريق السويس.

وأضاف "راضي" أن الرئيس السيسي تابع الموقف التنفيذي للطرق والمحاور الممتدة من حي مصر الجديدة إلى أحياء الزيتون وميدان ابن الحكم، وكذلك شارع جسر السويس ومنطقة التجنيد، وحي حدائق القبة وميدان ابن سندر.

والتقى الرئيس بالعاملين والمهندسين بالمواقع فضلاً عن بعض المواطنين الذين تواجدوا بتلك المناطق.​

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