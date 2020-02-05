أكثر الكلمات إنتشاراً

نادية لطفي الشهادة الإعدادية فيروس كورونا صفقة القرن معرض الكتاب الطقس سد النهضة احتجاجات لبنان أحداث ليبيا أسعار الذهب خالد بشارة الدوري الإنجليزي عزل ترامب

حدث في 8 ساعات| قراران للسيسي اليوم.. ووزير التعليم يكشف نتيجة ثانية ثانوي

08:42 م الأربعاء 05 فبراير 2020
حدث في 8 ساعات| قراران للسيسي اليوم.. ووزير التعليم يكشف نتيجة ثانية ثانوي

حدث في 8 ساعات

كتب ـ يوسف عفيفي:

شهدت مصر، اليوم الأربعاء، أحداثا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها، إعلان وزارة الصحة عدم تسجيل أي حالات مشتبه فيها أو مؤكدة مصابة بفيروس "كورونا"، وقطع المياه عن 5 مناطق بمحافظة القاهرة، بالإضافة إلى عقد وزير التعليم مؤتمرًا لإعلان نتيجة الصف الثاني الثانوي.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي.

السيسي فيروس كورونا قطع المياه هالة زايد وزارة الصحة والسكان الأمطار

الخبر التالى:

"دعم مصر" عن مشروع قانون المحليات: نستطيع تمريره.. لكننا نريد التوافق
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

الأخبار المتعلقة

اعلان

باقى المحتوى

باقى المحتوى

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:لحظة بلحظة.. الزمالك 2 - 0 حرس الحدود