حدث في 8 ساعات| قراران للسيسي اليوم.. ووزير التعليم يكشف نتيجة ثانية ثانوي
كتب ـ يوسف عفيفي:
شهدت مصر، اليوم الأربعاء، أحداثا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها، إعلان وزارة الصحة عدم تسجيل أي حالات مشتبه فيها أو مؤكدة مصابة بفيروس "كورونا"، وقطع المياه عن 5 مناطق بمحافظة القاهرة، بالإضافة إلى عقد وزير التعليم مؤتمرًا لإعلان نتيجة الصف الثاني الثانوي.
ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي.
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