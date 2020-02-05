حدث في 8 ساعات| قراران للسيسي اليوم.. ووزير التعليم يكشف نتيجة ثانية ثانوي

كتب ـ يوسف عفيفي:

شهدت مصر، اليوم الأربعاء، أحداثا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها، إعلان وزارة الصحة عدم تسجيل أي حالات مشتبه فيها أو مؤكدة مصابة بفيروس "كورونا"، وقطع المياه عن 5 مناطق بمحافظة القاهرة، بالإضافة إلى عقد وزير التعليم مؤتمرًا لإعلان نتيجة الصف الثاني الثانوي.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي.