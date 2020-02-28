القاهرة: استعادة 44.5 مليون م2 منذ انطلاق موجات استرداد أراضي الدولة

كتب- محمد نصار:

أشاد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، بالجهود المبذولة من قبل أجهزة المحافظة ونشاطها المكثف في تنفيذ قرارات الإزالة وحالات التعدي على أراضي أملاك الدولة منذ انطلاق فعاليات الموجة 15 لاسترداد أراضي الدولة "حق الشعب"، حيث نفذت أكثر من 173 إزالة للتعديات بمساحة إجمالية تعدت نصف مليون متر مربع (547.000 م2)، وجاري تنفيذ باقي حالات الإزالة المستهدفة طبقاَ للخطة ومواعيدها المحددة بالتنسيق مع قوات إنفاذ القانون.

وأكد المحافظ أن ملف إزالة التعديات على الأراضي أملاك الدولة يأتي فى مقدمة اولويات أجهزة محافظة القاهرة خلال الفترة الحالية من اجل ترسيخ هيبة الدولة وتطبيق القانون وتفعيله على الجميع دون تمييز واسترداد حق الشعب والقضاء تمامًا على ظاهرة وضع اليد والتعدي على أملاك الدولة ، وهذا ما دفع القاهرة لتحافظ على صدارتها بين باقى المحافظات خلال موجات استرداد اراضى الدولة بالتعاون والتنسيق مع اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة ومستحقاتها برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والإستراتيجية.

وصرح المحافظ انه طبقاَ للتقارير والبيانات المجمعة من الإدارة العامة للأملاك بالمحافظة فقد نجحت القاهرة ومنذ انطلاق أعمال موجات استرداد الأراضي أملاك الدولة في مايو 2017 وحتى الآن في تنفيذ أكثر من 3400 إزالة حالات تعديات على أراضي أملاك الدولة بمساحة إجمالية 44.5 مليون متر مربع تقريباَ تم استردادها والحفاظ عليها، بنسبة تنفيذ تجاوزت 97% فيما يخص أراضي المباني، بالإضافة الى نسبة تنفيذ 89% بالنسبة لحالات الأراضي الزراعية.